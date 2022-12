Raf, nuove date per La mia casa tour 2023

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - A poche settimane dalla pubblicazione delle prime date della prossima stagione live La mia casa tour 2023, Raf annuncia altri sette concerti sui palchi dei teatri italiani: oltre alle date di Roma, Milano, Bari e Firenze, la tournée arriverà a Udine, Bologna, Torino, Trento, Napoli, Padova e a Pescara.

Questo il calendario aggiornato del tour, prodotto da Friends & Partners: 2 maggio, Teatro Giovanni Da Udine di Udine; 3 maggio, Teatro Celebrazioni di Bologna; 8 maggio, Teatro Colosseo di Torino; 12 maggio, Teatro Team di Bari; 14 maggio, Auditorium Parco della Musica di Roma; 15 maggio, Teatro degli Arcimboldi di Milano; 19 maggio, Teatro Verdi di Firenze; 21 maggio, Auditorium Santa Chiara di Trento; 23 maggio, Teatro Augusteo di Napoli; 26 maggio, Gran Teatro Geox di Padova; 27 maggio; Teatro Massimo di Pescara. Biglietti disponibili in prevendita dal 16 dicembre.

Un ritorno sul palco molto atteso, che Raf presenta con queste parole: "A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l'armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto di casa all'intero pianeta terra, l'equazione rimane sempre la stessa. È un'illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi stessi, con quel poco o tanto che possediamo, mentre mostriamo scarsa empatia verso milioni di persone costantemente in condizioni di sofferenza, nessun interesse nei confronti di una maggiore sostenibilità e nessun impegno concreto nel tentare di contrastare il cambiamento climatico in atto. Stiamo bene solo se a casa tutto va bene. La mia casa, la nostra casa è l'universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere 'La mia casa'. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l'energia e le emozioni di sempre". (ANSA).