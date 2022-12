Paola e Chiara, il ritorno live a Roma e Milano

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - In attesa di rivederle sul palco dell'Ariston come artiste in gara alla 73/a edizione del Festival di Sanremo, Paola & Chiara tornano dal vivo con "Paola & Chiara Per Sempre": due appuntamenti a Roma e Milano, con i quali il duo iconico degli anni 2000 è pronto a riprendersi la scena.

Quello delle sorelle Iezzi è un atteso ritorno, dopo 10 anni di stop, pronte a incontrare il pubblico all'insegna dei successi passati e dei progetti futuri.

L'appuntamento è all'Atlantico di Roma il 27 aprile e al Fabrique di Milano il 13 maggio. (ANSA).