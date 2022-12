Opera di Roma, Natale con la danza di Don Chisciotte

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - È il tradizionale balletto delle festività di fine anno, in scena anche la vigilia di Natale e di Capodanno. Segna il debutto al Teatro Costanzi di star internazionali della danza come Isabella Boylston, principal dell'American Ballet Theatre, e Osiel Gouneo, il Don Chisciotte con la coreografia di Laurent Hilaire, in scena al Teatro dell'Opera di Roma il 18 dicembre con 13 repliche fino al 31. Tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes, il balletto - già rappresentato due volte con successo a Roma - viene presentato per la prima con i costumi disegnati da Francesco Zito che firma anche le scene con Antonella Conte, e le luci curate da Vinicio Cheli. La partitura musicale di Ludwig Minkus è eseguita dall'Orchestra dell'Opera di Roma diretta da David Garforth.

"Questa versione è il frutto di una lunga storia - dice il coreografo Hilaire, attuale direttore della Bayerisches Staatsballet - che nasce dal primo debutto del Don Chisciotte di Petipa andato in scena al Bol'šoj di Mosca nel 1869. Colui a cui tocca il compito di farlo rinascere adesso, nel presente, deve sì esprimersi per mezzo del linguaggio classico ma non si può utilizzare la tradizione come un vestito troppo stretto, impedendo all'opera di identificare una teatralità fresca e contemporanea".

Nei ruoli dei protagonisti innamorati Kitri e Basilio, si esibiranno ospiti internazionali come Isabella Boylston e Daniel Camargo che danzeranno il 18, 20, 22 e 23 dicembre; Iana Salenko e Osiel Gouneo, il 29 e 30 dicembre. La ballerina ucraina, principal dancer dello Staatsballett Berlin, e il ballerino cubano principal del Bayerisches Staatsballett danzeranno anche con le étoiles della cropo di ballo diretto da Eleonora Abbagnato: Iana Salenko con Alessio Rezza il 27 dicembre e Osiel Gouneo con Rebecca Bianchi nella recita di fine anno, il 31 dicembre. In scena le stelle del Costanzi Rebecca Bianchi in coppia con Simone Agrò il 23 (alle 18) e il 28, Alessio Rezza con l'étoile Susanna Salvi il 21, 24 (alle 11) e 30 e la coppia della recita matinée del 21 dicembre (11.00) composta da Flavia Stocchi e Mattia Tortora. (ANSA).