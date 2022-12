Uno spettacolo inedito di Capossela per le festività a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Vinicio Capossela porterà in scena a Catanzaro, in occasione delle festività natalizie, uno spettacolo inedito. Lo show del cantautore, che nell'occasione sarà accompagnato da un quartetto di musicisti e da alcuni ospiti al momento assolutamente top-secret, è in programma il 28 dicembre ed avrà come location la chiesa dell'Immacolata Concezione, cui Capossela è particolarmente devoto.

Il concerto di Capossela, intitolato "Oratorio dei folli e dei santi innocenti", è inserito nel cartellone di "A farla amare comincia tu", la rassegna di spettacoli di fine d'anno promossa dall'Amministrazione comunale, guidata da Nicola Fiorita, e curata da Antonio Pascuzzo, catanzarese doc ma da molti anni trasferitosi a Roma, cantautore egli stesso e profondo conoscitore dell'ambiente musicale nazionale ed internazionale.

Nell'ambito della rassegna sono in programma anche concerti, tra gli altri, di Samuele Bersani, Roy Paci e "Rosso antico", il progetto musicale fondato dallo stesso Pascuzzo. "Per me - ha detto Pascuzzo nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna - rappresenta un privilegio poter tornare nella mia città d'origine e curare questa serie di spettacoli. La mia speranza è che i catanzaresi, ma non solo, possano apprezzare questa iniziativa". Il sindaco Fiorita ha sottolineato "l'impegno che l'Amministrazione comunale ha dovuto affrontare per organizzare la rassegna di spettacoli di fine d'anno in un periodo di ristrettezze finanziarie per tutti gli enti locali e potendo contare su poche risorse disponibili.

Nell'allestimento del cartellone abbiamo operato, dunque, con umiltà e senso di condivisione e compartecipazione. Ma anche con l'entusiasmo che ha caratterizzato fino ad oggi l'operato della nostra giovane Amministrazione e sono certo lo caratterizzerà in futuro. Entusiasmo su cui si poggia la nostra scommessa per imprimere un cambiamento nella gestione del Comune, offrendo ai catanzaresi un motivo concreto e valido per credere ancora nella loro città e nel suo futuro". (ANSA).