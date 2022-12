Santa Cecilia, Pappano e la Settima Sinfonia di Mahler

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "La Settima Sinfonia la dirigo per la prima volta. Ma non doveva essere così: durante la pandemia, a Dresda con la Staatskapelle, me l'hanno cancellata tre volte. Ma questa volta non me la lascio scappare''. Antonio Pappano ha raccontato così pochi mesi fa il confronto con il capolavoro del compositore austriaco che il 15 dicembre alle 19:30 proporrà al pubblico romano all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con la 'sua' orchestra per la Stagione Sinfonica di Santa Cecilia (repliche il 16 alle 20:30 e il 17 alle 18).

''E' un pezzo molto importante e forse la più difficile tecnicamente delle sinfonie di Mahler - ha aggiunto il maestro -. Mi sono innamorato di questo pezzo, perché è il pezzo che ho studiato di più, per ben tre volte!". Eseguita per la prima volta a Praga il 19 settembre del 1908, la Settima Sinfonia è un'opera di ricchezza straordinaria e all'epoca fu chiamata anche "Sinfonia della notte", in virtù dei due movimenti intitolati "Notturni" e composti per primi nel 1904, insieme al finale della Sesta Sinfonia. Strutturata in cinque movimenti, nel secondo e nel quarto, appunto le due "Nachtmusiken", si ascoltano strumenti inconsueti come la chitarra, il mandolino e i campanacci. Il movimento centrale è uno Scherzo con l'indicazione Schattenhaft (spettrale), e l'ultimo un Rondò-Finale, nel cui primo tema si può riconoscere una allusione all'Ouverture dei Maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner.

L'Accademia di Santa Cecilia è stata - oltre all'Orchestra Verdi della città di Trieste, all' epoca sotto il dominio austriaco - l'unica istituzione musicale italiana ad aver ospitato Mahler come direttore d'orchestra, nel 1907 e nel 1910, e sebbene questo primato non si sia tradotto in "prime" assolute delle sue composizioni, è notevole il numero di esecuzioni che da allora l'Orchestra ha dato dei suoi capolavori. L'ultima esecuzione ceciliana della Settima Sinfonia risale al 2011 con la direzione di Valery Gergiev. (ANSA).