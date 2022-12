Tutto Mozart al Teatro Comunale di Ferrara il 14 dicembre

(ANSA) - FERRARA, 12 DIC - Una serata tutta dedicata a Mozart, con tre dei suoi capolavori strumentali più celebri: ne saranno protagonisti l'Orchestra da Camera di Mantova, il pianista Andrea Lucchesini, il violinista Marco Rizzi e la violista Diemut Poppen, che il 14 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale "Claudio Abbado", in uno dei concerti più attesi della stagione di Ferrara Musica.

L'Orchestra da Camera di Mantova, nata nel 1981, ha celebrato l'anno scorso i quarant'anni di vita. Formatosi alla scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si è imposto all'attenzione internazionale con la vittoria del Concorso Internazionale "Dino Ciani" al Teatro alla Scala. Da allora suona in tutto il mondo con orchestre prestigiose e con i più grandi direttori. Marco Rizzi è «violinista di prima classe, con una ricca tavolozza di suoni, una bella tecnica e un affascinante legato cantabile», come lo descrive la rivista "Strad". Nel 1991 su indicazione di Claudio Abbado gli è stato conferito l'Europäischen Musikförderpreis come uno dei più interessanti violinisti della sua generazione. Diemut Poppen ha suonato con importanti direttori fra cui Heinz Holliger, Claudio Abbado e Frans Bruggen e per le più importanti istituzioni concertistiche. Per 15 anni è stata la viola solista e cofondatrice della Chamber Orchestra of Europe. Ad aprire la serata sarà il Concerto n. 27 per pianoforte e orchestra di Mozart, eseguito nel gennaio del 1791, l'anno della morte del compositore, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Il carattere interiore dei motivi melodici, la complessa organizzazione dei temi e dei movimenti e l'uso di temi pastorali nel finale costituiscono elementi peculiari della partitura. Seguirà la Sinfonia concertante K. 364, nata come reazione di un riluttante Mozart al forzato ritorno nella nativa Salisburgo. Si tratta di una sorta di "doppio concerto": un dialogo tra violino e viola, e di entrambi i solisti con l'orchestra. A chiudere la serata il Concerto n. 21 K. 467, tra i più noti concerti per pianoforte di Mozart. La sua fama deriva in gran parte dal secondo movimento, l'Andante, utilizzato in "Elvira Madigan", film del 1967 scritto e diretto da Bo Widerberg. (ANSA).