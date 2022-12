Torna Lo Stato Sociale, nuovo album e tour nel club

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Torna Lo Stato Sociale e annuncia 'L'atteso tour di anteprima di un disco bellissimo', 11 date in cui girerà tutta l'Italia e porterà sui palchi dei club che hanno accolto la band sin dagli inizi il nuovo album, in uscita a maggio 2023 per Garrincha Dischi/Island Records. Lo Stato Sociale presenterà in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico, a cui farà da apripista il primo singolo estratto, in arrivo a gennaio.

"Non pubblichiamo un vero disco di inediti dal 2017 - spiegano - e, anche se nel frattempo abbiamo fatto tante cose più o meno divertenti, ci mancava poter costruire un discorso completo di musica e parole. Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione. Prima suoniamo il disco e poi lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo, è il nostro parco giochi, è come eravamo, come siamo e come saremo. Saltateci addosso (sì, suoneremo anche quelle vecchie)".

Questo il calendario completo del tour, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory: 24 marzo Livorno, The Cage; 25 marzo Bologna, TPO; 31 marzo Brescia, Latteria Molloy; 7 aprile Perugia, Urban; 8 aprile Roma, Monk; 14 aprile Padova, CSO Pedro; 16 aprile Milano, Magazzini Generali; 20 aprile Catania, MA; 21 aprile Rende (CS), Mood Social Club; 22 aprile Molfetta (BA), Eremo; 28 aprile Torino, Hiroshima Mon Amour.

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net. (ANSA).