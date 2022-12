(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - E' Paolo Conte il primo nome confermato per Umbria Jazz 2023. E' atteso sabato 15 luglio alle ore 21,30, all'Arena Santa Giuliana, a Perugia. "Alla canzone e ai suoi artisti Umbria Jazz - spiega una nota del Festival - ha dedicato negli anni grande attenzione, ma a Conte ha riservato uno spazio particolare. Perché il jazz, per Paolo Conte, è parte imprescindibile di una storia musicale cominciata proprio come pianista e vibrafonista jazz. Perché in molte sue canzoni si sente chiaramente una cultura, un mood (ed una forma) jazz.

Perché, soprattutto, del jazz c'è quell'inconfondibile profumo esistenziale, quel retrogusto di malinconica evocazione che ne rappresenta l'anima più autentica e profonda. E vogliamo anche aggiungere che Paolo Conte ha scritto quella sorta di manifesto identitario che racconta il variegato microcosmo che si agita sotto le stelle del jazz? Certo è che i concerti di Paolo Conte non hanno mai tradito le attese di chi sa che con lui le canzoni possono diventare bozzetti poetici racchiusi in un raffinato guscio musicale". (ANSA).