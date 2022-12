Lana Del Rey, arriva il nono album in studio

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Lana Del Rey ha annunciato il suo nuovo disco (il nono della sua brillante carriera), 'Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd', che segue il successo dei precedenti album 'Blue Banisters' e 'Chemtrails Over The Country Club', acclamati dalla critica mondiale. Il 10 marzo 2023 uscirà l'album, già disponibile per il pre-order e anticipato dal singolo omonimo disponibile da venerdì scorso, scritto dalla stessa cantante assieme a Mike Hermosa e prodotto da Lana Del Rey con Jack Antonoff, Drew Erickson e Zack Dawes.

La nuova traccia è accompagnata da un visual video, già disponibile in rete, che ha totalizzato oltre 2,8 milioni di views in appena 4 giorni. (ANSA).