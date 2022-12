Eros Ramazzotti conquista l'America con Battito Infinito

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Grande successo ieri sera a Caracas per il Battito Infinito World Tour, il tour globale di Eros Ramazzotti che dopo aver conquistato a colpi di sold-out l'America del Nord, conclude la sua prima tranche: Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela le ultime tappe oltreoceano, per poi ripartire alla conquista dell'Europa nel 2023.

Oltre settanta date già annunciate su un palco altamente tecnologico e con una scenografia d'eccellenza tutta italiana, sono stati aggiunti 15 nuovi appuntamenti estivi in cui Eros presenta più di 25 brani che ripercorrono i suoi 35 anni di carriera, per uno show di oltre due ore. In scaletta anche le canzoni del nuovo album Battito infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) tra cui il nuovo singolo estratto Gli ultimi romantici. (ANSA).