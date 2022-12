Amartuvshin Enkhbat interpreta Rigoletto a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 12 DIC - Negli ultimi anni si è fatto apprezzare nei più importanti teatri in giro per il mondo, ma è in Italia che ha conquistato il grande pubblico grazie alla bellezza del timbro e l'accuratezza del fraseggio tanto da essere stato definito un baritono con "voce d'altri tempi".

Amartuvshin Enkhbat, artista proveniente dalla Mongolia, aprirà la stagione operistica del Teatro Municipale di Piacenza interpretando il ruolo del titolo in "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, il compositore che Enkhbat ha più di tutti nel cuore. Il nuovo allestimento del capolavoro verdiano sarà in scena il 16 dicembre alle 20 e il 18 alle 15.30. A precedere la "prima", una serie di iniziative rivolte ai giovani, tra cui #Rigoletto18, la speciale anteprima che il Comune di Piacenza e la Fondazione Teatri di Piacenza riservano ai diciottenni, in calendario il 14 alle 19.30. Rigoletto sarà il primo dei tre titoli verdiani in programma nell'arco della stagione del Municipale, per celebrare nel 2023 i 210 anni della nascita del Maestro. L'allestimento è affidato a un metteur en scène d'eccezione, Leo Nucci, interprete di riferimento del ruolo nel corso della sua straordinaria carriera, che torna a confrontarsi con quest'opera da regista: "Dopo averlo cantato sulla scena 550 volte in recite ufficiali più 89 generali pubbliche, di cui la quattrocentesima proprio qui a Piacenza - ricorda il celebre baritono - questa volta provo a raccontarlo come se fossi davanti allo specchio, a me stesso". Sul podio ci sarà Francesco Ivan Ciampa alla guida dell'Orchestra Filarmonica Italiana e del Coro del Municipale, preparato da Corrado Casati.

Ad affiancare Amartuvshin Enkhbat, ci saranno, invece, Federica Guida (Gilda), insieme al Duca di Mantova di Marco Ciaponi, e i piacentini, Mattia Denti (Sparafucile), Rossana Rinaldi (Maddalena), Elena Borin (Giovanna). L'opera è realizzata in coproduzione il Teatro Comunale di Ferrara dove sarà rappresentata il 14 e 16 aprile del prossimo anno. (ANSA).