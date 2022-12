Patologie pediatriche, a Napoli messa e concerto dei carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Sostenere la ricerca sulle patologie pediatriche: è questo l'obiettivo della manifestazione intitolata "Tra la agente per la ricerca" in programma domenica prossima 11 dicembre, a Napoli, organizzata dalla fondazione "Città della Speranza" onlus, presieduta da Andrea Camporese.

L'appuntamento è per le 10, prima con la Santa Messa, nella Basilica di San Francesco di Paola di piazza del Plebiscito, con l'esibizione della Fanfara dei Carabinieri del decimo reggimento Campania.

La Fanfara dei Carabinieri eseguirà anche le musiche per il concerto che, sempre in piazza del Plebiscito, alle 11,30, vedrà protagonista il soprano Michela Varvaro. (ANSA).