Musica: Cristina Zavalloni e FontanaMIXensemble in concerto

(ANSA) - BOLOGNA, 09 DIC - Il progetto triennale del FontanaMIXensemble, "Contemporary 2021-2023", con il quale il gruppo strumentale bolognese sta realizzando tre nuove produzioni discografiche, in collaborazione con tre diversi artisti ospiti, giunge alla seconda tappa: dopo il compositore Giorgio Magnanensi e prima del violoncellista Giovanni Sollima, è ora la volta di Cristina Zavalloni.

La tappa verrà presentata in concerto l'11 dicembre alle 20:30 al Teatro del Baraccano a Bologna. Il progetto contiene in sé una riflessione sul concetto del contemporaneo oggi, ma vuole anche svelare come alcune modalità di lavoro di un ensemble di musica contemporanea colta possano per certi versi essere assai simili a quelli della "rock music", dove non c'è differenza fra autore e performer.

Per questa nuova opera originale dedicata alla vocalità contemporanea i musicisti del FontanaMIXensemble daranno vita alle nuove composizioni, precedentemente create in sinergia con l'artista ospite Cristina Zavalloni, per poi esserne gli esecutori in prima assoluta. "Contemporary Songs feat. Cristina Zavalloni" è un racconto musicale in 10 canzoni, un esperimento fra scrittura e invenzione melodica.

"In questo lavoro creato negli scorsi mesi mi indago, racconto e poi getto tutto a'mmari, faccio spazio. - Racconta Cristina Zavalloni - Questo in italiano, la mia lingua, perché lo svelamento sia reale. E con delle canzoni. Interrogandomi sulla forma da dare a una canzone contemporanea, a cui chiedo di diventare tramite tra la mia anima popolare e quella colta, e trovando nei musicisti di FontanaMix i partner ideali per questo incontro. I temi ricorrenti sono l'acqua, la memoria, l'attesa.

Spesso compare il pericolo, reale o percepito, il salto nel vuoto della fiducia da accordare, come il varo di una nave che non sai dove ti porterà. 'Versi A Mare' è il racconto in 10 canzoni della mia storia d'amore, litigarella come ogni storia bella, con la Cristina-cantante".