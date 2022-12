Il cantante Nick Carter accusato di stupro, Abc ferma special

(ANSA) - NEW YORK, 09 DIC - Nick Carter dei Backstreet Boys e' stato accusato di stupro da una ragazza autistica che all'epoca era minorenne. "Gli ultimi 21 anni sono stati pieni di confusione, dolore, frustrazione, vergogna e autolesionismo. Ed e' stato il risultato diretto del fatto che Nick Carter mi ha stuprata", ha detto, scoppiando in lacrime durante una conferenza stampa a Los Angeles, Shannon "Shay" Ruth, la donna che ha denunciato il cantante di averle usato violenza nel 2001 quando lei aveva 17 anni. L'azione legale e' stata presentata in Nevada.

"Carter ha rubato la mia infanza e la mia innocenza, ma non puo' e non potra' mai togliermi la forza e la verita'. Saro' sempre una sopravvissuta", ha detto la donna. Nick nega tutto: le accuse, secondo il suo avvocato Michael Holtz, sono "legalmente senza merito, ma anche interamente non vere". Holtz ha aggiunto che la Ruth e' stata "manipolata", ha cambiato piu' volte la sua versione nel corso degli anni e che "le corti lo capiranno rapidamente". Intanto pero' la Abc, che avrebbe dovuto mandare in onda il 14 dicembre in prima serata uno speciale sull'iconica band anni '90, ha cancellato la programmazione dello show in cui Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell e Howie Dorough avrebbero dovuto cantare brani dal loro decimo album 'A Very Backstreet Christmas'. Nick Carter ha oggi 42 anni e la Ruth 39. Nella conferenza stampa la donna ha detto che le ha usato violenza dopo un concerto a Tacoma, nello Stato di Washington. L'avvocato, Mark Boskovich, che la rappresenta ha aggiunto che l'indagine ha portato ad altre tre donne che affermano di esser state violentate da lui e che, come la Ruth, si sono trovate infette con Papilloma virus. Non e' la prima volta che il cantante viene accusato di molestie sessuali: nel 2017 Melissa Schuman, ex componente del gruppo pop Dream, aveva asserito che Nick l'aveva aggredita sessualmente quando lei aveva 18 anni e lui 22. Un mese fa Nick Carter ha perso il fratello minore Aaron, trovato morto nella sua casa della California dopo una lunga battaglia contro le dipendenze e problemi mentali. (ANSA).