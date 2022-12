Dramma per Tina Turner, figlio Ronnie morto a Los Angeles

Un nuovo dramma per Tina Turner: suo figlio Ronnie, di 62 anni, e' morto nella casa di Los Angeles. La moglie Aida ne ha ha dato l'annuncio su Instagram. Secondo il sito del New York Post, il figlio della Turner e del secondo marito Ike aveva avuto molti problemi di salute tra cui un cancro. Tmz ha parlato con fonti della polizia secondo cui soccorritori erano stati chiamati a casa dell'uomo che aveva accusato problemi di respirazione. All'arrivo dell'ambulanza pero' Ronnie ha smesso di respirare ed e' morto. Per la 82enne cantante e' la seconda tragedia familiare: il fratello maggiore di Ronnie, Craig, si era tolto la vita nel luglio 2018.

(ANSA).