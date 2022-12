Barenboim torna dopo pausa, dirigerà nona Sinfonia

(ANSA) - BERLINO, 09 DIC - Daniel Barenboim torna a dirigere a Berlino, dopo una pausa per malattia, e riparte con l'Inno alla gioia di Beethoven. Ad annunciare un atteso rientro è la Staatsoper Unter den Linden. Il celebre direttore d'orchestra, icona della capitale tedesca, aveva annunciato per Twitter ad ottobre un ritiro temporaneo a causa delle sue condizioni di salute, rendendo nota la diagnosi di una malattia neurologica e spiegando di doversi concentrare sul "proprio benessere fisico".

A febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Diversi concerti erano stati disdetti, fra i quali anche quello in programma alla Filarmonica per il suo compleanno: il maestro di origini argentina ha compiuto quest'anno 80 anni. Per festeggiare San Silvestro e Capodanno, Barenboim torna dal suo pubblico con la potenza della nona sinfonia. (ANSA).