A Musicultura 1.113 artisti ai nastri di partenza, è record

(ANSA) - ANCONA, 07 DIC - Edizione da record per Musicultura: sono ben 1.113 gli artisti ai nastri di partenza della XXXIV edizione del Festival della Canzone Popolare e d'Autore. Lo annuncia il direttore artistico Ezio Nannipieri direttore artistico del Festival; "il concorso è anche una piccola, ma non banale finestra che ogni anno si apre sull'Italia, si scopre ad esempio che sono migliaia i ragazzi e le ragazze che continuano a scrivere e cantare canzoni per un sincero bisogno, mentale e fisico, e non per una confusa, generica idea di successo, si possono osservare da vicino certe trasformazioni in atto nella nostra lingua e fiutare slanci, ansie, entusiasmi, malinconie che a vario livello covano nella nostra società".

Gli artisti iscritti a Musicultura 2023, come da regolamento, sono tutti autori dei brani che interpretano, l'81% sono solisti e il restante 19% gruppi, provenienti da ogni angolo del Paese.

Tra le regioni più rappresentate il Lazio (190 iscritti), Lombardia (149), Toscana (102), Emilia-Romagna (88), Campania (81) e Marche, regione del festival. da Musicultura arrivano infine gli auguri per i Santi Francesi arrivati alla vigilia della finale di X Factor, ma vincitori assoluti come The Jab dell'edizione 2021 del Festival con il brano "Giovani favolosi".

"Ad Alessandro e Mario auguriamo davvero tutto il meglio, lo meritano - il commento di Ezio Nannipieri -. Nella grande scatola di luci e coreografie del talent li ho visti concentrati, eclettici, consapevoli della sostanza delle loro performance, indipendentemente dalle distorsioni del format.

Sarà un test importante, confido che i nostri due 'giovani favolosi' lo supereranno". Musicultura aprirà il suo palcoscenico a febbraio con le Audizioni Live 2023. Dopo gli ascolti delle 1.113 proposte, circa 60 artisti saranno convocati a Macerata per esibirsi al Teatro Lauro Rossi di fronte alla giuria e al pubblico in sala. Dalle Audizioni Live emergeranno i 16 progetti artistici finalisti, che passeranno al vaglio del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia, di cui fanno parte, tra gli altri Claudio Baglioni, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Vasco Rossi. (ANSA).