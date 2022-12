Sanremo: Edoardo Vianello, l'ultima volta ho provato 3 anni fa

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Sono 56 anni che non vado a Sanremo, l'ultima volta che ho calcato quel palco è stato nel 1967. Poi ho provato una quindicina di volte a partecipare, ma non ci sono mai riuscito. L'ultima che ci ho provato è stato due o tre anni fa, col brano 'via dei Banchi Vecchi 23'". A raccontarlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Edoardo Vianello, uno dei più noti cantanti italiani, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Qual è stato l'ultimo direttore artistico che le ha detto di no? "Carlo Conti. Poi c'è stato Pippo Baudo, del quale sono molto amico, ma che mi ha respinto più volte. Però si era vociferato che quest'anno al Festival avrei potuto essere io il 'senatore' ma poi - ha scherzato Vianello - hanno eletto qualche altra persona, forse i Cugini di Campagna, che sono più di me".

