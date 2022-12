Eugenio in Via di Gioia pubblica il nuovo brano "Tornano"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Gli Eugenio in Via di Gioia pubblicano il loro nuovo brano "Tornano", disponibile per Virgin Records/Universal Music Italia dal 9 dicembre sulle piattaforme digitali.

"Tornano è una canzone arrivata tutto d'un tratto, durante un viaggio di ritorno verso casa, quando gli amici dormono, la musica è spenta e il rumore delle ruote sull'asfalto porta la mente a viaggiare nei ricordi. Fa impressione accorgersi che non gli attimi di gioia, ma i momenti più inaspettati, sottili e strani, se condivisi, diventino i più intensi", ha raccontato la band.

Il gruppo si prepara a festeggiare i 10 anni di carriera e tour insieme, un percorso iniziato per le strade di Torino e culminato quest'anno con la pubblicazione di "Amore e Rivoluzione", un album che chiede a gran voce 'sostegno reciproco e cambiamento'.

Queste le date dei live: 25 marzo Bari, 26 marzo Napoli, 30 marzo Bologna, 31 marzo Roma, 1 aprile Senigallia, 5 aprile Padova, 6 aprile Milano. (ANSA).