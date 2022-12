Boomdabash, dal 9 dicembre il nuovo singolo Heaven con Eiffel 65

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Non solo estate: i Boomdabash tornano a tutto ritmo anche in inverno. Il 9 dicembre esce "Heaven", il nuovo singolo della band con gli Eiffel 65, che per la prima volta segna una vera e propria svolta dance (su etichetta B1/Soulmatical Music - Capitol Records Italy).

"Heaven - dichiarano i Boomdabash - è figlio di due nostre grandi passioni: l'amore per gli anni '80 e la musica indimenticabile di quegli anni che si unisce alla grande passione per il re-making musicale. Heaven nasce così sulla base di un sample di Too much of Heaven, hit iconica degli Eiffel 65, band leggenda della musica dance italiana, al quale abbiamo voluto rendere omaggio da grandi cultori del genere. Da subito li abbiamo convolti nel progetto e con entusiasmo hanno lavorato a stretto contatto con noi alla produzione musicale".

"Heaven - prosegue la band - è un pezzo che è nato in studio divertendoci come è nel nostro mood parecchi mesi fa e che conferma la volontà di riportare nella nostra produzione musicale anche hit del passato, contaminandole sapientemente con influenze che arrivano dal nostro mondo musicale. Un brano potente che abbiamo voluto proporre in chiave Boomdabash pur conservando la sua autenticità e anima originale. Sognavamo da tempo di poter fare un brano che cavalcasse queste sonorità, siamo entusiasti finalmente di avercela fatta come desideravamo.

Un pezzo dance travolgente con un beat che si muove a cavallo tra gli anni 80 e 90 e con una linea di basso devastante, rimanere fermi è impossibile". (ANSA).