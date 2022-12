Kiss sul palco del Lucca Summer Festival

(ANSA) - LUCCA, 05 DIC - I Kiss, storica rock band che proprio il prossimo anno celebrerà i suoi 50 anni di carriera, saranno sul palco del Lucca Summer Festival il 29 giugno 2023, in piazza Napoleone.

I Kiss hanno lasciato un segno indelebile nella musica pop, sottolinea una nota, attraverso la presentazione unica di quattro distinti personaggi truccati - Starchild, Demon, Spaceman e Catman - con canzoni di successo irresistibilmente orecchiabili in mezzo a spettacoli teatrali pieni di fuoco ed esplosioni. La band si distingue anche per la sua notevole longevità in un settore pieno di talenti esauriti e one hit wonder. Conosciuti per le loro esibizioni strabilianti, i Kiss hanno dimostrato per decenni perché sono senza dubbio lo spettacolo live più iconico del rock'n'roll. Insigniti nella Rock & Roll Hall of Fame, la band ha venduto nell'arco della sua carriera più di 100 milioni di album in tutto il mondo. Nel cartellone del festival, al momento, anche Simply Red (1 luglio), Celine Dion (15 luglio) One Republic (16 luglio), Checco Zalone (21 luglio) e i Blur ( 22 luglio). (ANSA).