Cremonini & Elisa pubblicano versione live di "Poetica"

Cesare Cremonini ed Elisa pubblicano le versioni "live" di "Poetica" e del medley "Io e Anna /Anche Fragile", disponibili sulle piattaforme digitali. Si tratta della registrazione dal vivo della performance che i due artisti hanno tenuto durante l'ultimo concerto nei palazzetti di Cremonini il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Elisa, infatti, si è esibita come guest star nell'ultima delle date del tour del cantautore bolognese, partito a giugno negli stadi e a cui sono seguiti 13 show nei palazzetti. Il tour ha venduto complessivamente oltre 450mila biglietti.

Per la loro prima performance assieme, i due artisti hanno eseguito in duetto "Poetica", singolo di Cremonini contenuto nell'album "Possibili Scenari" (2017). Cesare ed Elisa si sono poi esibiti sulle note di un medley acustico dei brani "Io e Anna", contenuto nell'album "Logico" (2014) del cantautore bolognese, e "Anche Fragile", tratto dall'album "Diari Aperti" (2018) di Elisa. La performance è divenuta virale sul web e sui social i giorni seguenti, tanto da spingere i due artisti a pubblicare i due brani "live" sulle piattaforme digitali.

"Quello che è accaduto sul palco tra me ed Elisa è stato indimenticabile, una magia fin dal primo istante - racconta Cesare Cremonini -. Sono nati momenti di estrema libertà artistica e purezza, una rarità che abbiamo deciso di fermare nel tempo con questo "instant record". Elisa è una grande artista e sono onorato di aver vissuto da così vicino, in un abbraccio, tutto il suo talento".

Elisa ha aggiunto: "Nell'istante in cui Cesare mi ha mandato il primo messaggio per invitarmi a cantare con lui, io avevo letteralmente il telefono in mano per cercare online le date del suo spettacolo che volevo assolutamente vedere, perché Cesare è un artista che amo e che trovo geniale. Nel progettare e immaginare la performance che avremmo fatto, abbiamo scoperto una grande sintonia, artistica e umana. È stato fantastico e sono felicissima e onorata di aver cristallizzato quel momento per sempre".

Il 10, 11 e 12 dicembre arriverà nei cinema italiani Cremonini Imola 2022 Live che porterà nelle sale il concerto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio.