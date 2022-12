Alfa, nuovo tour nei club in primavera

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Dopo la pubblicazione del nuovo singolo "5 Minuti", dedicato ad un'amica morta in un'incidente stradale alcuni anni fa, e dopo un sold out al Fabrique di Milano, il giovane cantautore genovese Alfa (artista da oltre 375 milioni di stream), ha annunciato le date del "Tra le nuvole tour", il nuovo live nei club con cui girerà l'Italia la prossima primavera. Queste le date: 11 aprile Genova, 12 aprile Roma, 13 aprile Firenze, 14 aprile Padova, 16 aprile Torino. Alfa è da sempre un giovane portatore di messaggi positivi, all'interno dei suoi testi non ci sono storie di disagio e periferia, ma troviamo brani dedicati all'amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, temi cari ai ragazzi della sua età. Per questo, come avvenuto al live di Milano, anche durante le nuove date sarà presente sul palco una panchina gialla: la vernice per colorarla è stata donata da Helpis, una onlus che combatte dal 2005 il bullismo e il cyberbullismo attraverso delle attività che educano al rispetto del prossimo, soprattutto tra ragazzi. La panchina gialla è un simbolo: un segno tangibile, qualcosa di concreto per rompere il velo dell'indifferenza, un luogo di ritrovo che porta i giovani e gli adulti a riflettere su una tematica così cruciale e importante.

