Soweto Gospel Choir torna in Italia, il 4 dicembre a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - A più di quattro anni di distanza dall'ultimo live, il Soweto Gospel Choir torna in Italia, al Teatro EuropAuditorium di Bologna, il 4 dicembre alle 21. Dopo aver vinto tre Grammy Awards il gruppo è riconosciuto come uno dei più importanti gruppi gospel del mondo e le sue performance sono state apprezzate nel corso degli anni da tantissime star mondiali che lo hanno chiamato più volte a collaborare con loro: da Aretha Franklin agli U2, passando per Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, i Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e tantissimi altri.

"I membri del Soweto Gospel Choir sono entusiasti di tornare in Europa dopo così tanti anni assenza. - Ha dichiarato il produttore Andrew Kay - Il gruppo continua a ispirare i fan in tutto il mondo e la reazione del pubblico in Europa è sempre stata indimenticabile. Ci auguriamo che il nostro messaggio edificante di speranza, fede e gioia raggiunga diverse generazioni, per continuare a celebrare l'eredità del grande Nelson Mandela".

Questo sorprendente ensemble vocale, che si esibisce in sei delle undici lingue sudafricane, presenterà un programma che combina il gospel tribale, tradizionale, africano e occidentale, e in un alternarsi di ritmi profondi e ricche armonie, attraverso la forza del canto a cappella, esprimerà le grandi speranze del Sud Africa e i sentimenti più profondi di un popolo che si è battuto per la propria libertà.

Per la prima metà di questo concerto, il coro eseguirà "Songs of the Free", un programma travolgente che celebra Nelson Mandela, a seguire riproporrà i classici gospel internazionali, inclusa la sua straordinaria reinterpretazione di "Hallelujah" di Leonard Cohen. Le carismatiche esecuzioni e i ritmi trascinanti e vivaci tipici della musica tribale africana, contaminata dal sound gospel, coinvolgeranno il pubblico grazie a un concerto di grande allegria che spazia dal repertorio tradizionale a quello più contemporaneo e alcune delle loro più famose interpretazioni come "Amazing Grace" e "Freedom Songs Medley". (ANSA).