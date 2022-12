La Siae compie 140 anni, li celebra un francobollo

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - E' stato emesso oggi un francobollo, valido per la posta ordinaria, dedicato alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) nel 140/o anniversario della fondazione.

La vignetta del francobollo tende a rappresentare gli obiettivi della SIAE: al centro di un vortice cromatico che simboleggia la creatività, raffigura, in grafica stilizzata, un pentagramma, una pellicola e un libro rappresentativi della musica, del cinema e della letteratura, alcune delle attività artistiche per le quali appunto la SIAE tutela e protegge il diritto d'autore e di riproduzione.

Il bollettino illustrativo del francobollo è firmato dal presidente onorario della SIAE, Giulio Rapetti Mogol, il quale illustra le dimensioni della societa', fondata a Milano nel 1882: circa centomila autori ed editori iscritti e più di 1,2 milioni di licenze rilasciate all'anno, oltre ai contributi per specifiche attivita' artistiche.

"Con la sua attività la SIAE - rileva Mogol -promuove dunque il diritto alla crescita culturale dell'intera comunità dei cittadini e svolge un'azione fondamentale per la filiera creativa del nostro Paese". (ANSA).