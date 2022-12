Tananai fa sold out al Fabrique e si sposta al Forum

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - A una settimana dall'uscita del suo primo album di inediti "Rave, eclissi", Tananai ha fatto il tutto esaurito per la data del 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano e il concerto è stato spostato l'8 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti precedentemente acquistati restano validi - informano gli organizzatori - per la nuova data e venue.

I biglietti per il live al Mediolanum Forum saranno in prevendita dalle 18 di oggi su Ticketone e nei punti vendita abituali Prodotto da Friends and Partners.

Dal 5 maggio 2023, l'artista calcherà il palco della Casa della Musica di Napoli, per poi proseguire all'Atlantico Live di Roma sabato 6 maggio, al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze, fino all'ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Gran Teatro Geox. (ANSA).