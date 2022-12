Nek, fuori l'album celebrativo "5030"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - E' uscito 5030, la raccolta di Nek per celebrare i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni d'età.

L'album contiene anche il nuovo singolo, attualmente in radio, "La Teoria del Caos", e otto successi dell'artista riarrangiati per l'occasione. Tre di questi vedono la partecipazione di amici e colleghi: "Fatti avanti amore" feat. Jovanotti (5030 version), "Dimmi cos'è" feat. Francesco Renga (5030 version), "Cuori in tempesta" feat. Giuliano Sangiorgi (5030 version).

L'11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano è in programma "5030 - Il concerto", l'unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek. Nel 2023, poi, Nek porterà i festeggiamenti anche a Bologna (il 14 gennaio), Roma (il 16 gennaio) e Torino (il 21 gennaio) con "5030 - Live". (ANSA).