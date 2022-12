Lewis Capaldi, è uscito il nuovo singolo "Pointless"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - È fuori il nuovo singolo della superstar Lewis Capaldi: si tratta di "Pointless", una ballad emozionante suonata al pianoforte, tratta dal nuovo album dell'artista "Broken By Desire To Be Heavenly Sent", in uscita il 19 maggio 2023 (Virgin Records/Universal Music Italia). Il singolo, già sulle piattaforme digitali, sarà in radio dal 9 dicembre.

Il singolo è scritto dallo stesso cantautore assieme a Steve Mac, Johnny McDaid ed Ed Sheeran.

È stato un ritorno stellare quello di Lewis: #1 nella classifica inglese a settembre con il primo singolo 'Forget Me', la sua terza n.1 nella classifica UK e hit da oltre 170 milioni di stream. Il suo nuovo tour, che lo vedrà protagonista anche in Italia con un'unica data, l'8 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano, ha registrato il tutto-esaurito in Gran Bretagna.

Inoltre, l'artista è stato incoronato "re dello streaming" con la hit "Someone You Loved", la canzone con più 'stream' di sempre in UK.

Pointless è una delle prime composizioni del nuovo album, scritta il primo giorno di registrazioni con il produttore Steve Mac. Con Johnny McDaid degli Snow Patrol presente alle session, il trio stava lavorando ad un brano ("che però non è entrato a far parte dell'album" - racconta Lewis) quando i collaboratori hanno menzionato una traccia che avevano cominciato a scrivere con Ed Sheeran. "Ed Sheeran aveva scritto i versi, 'I bring her coffee in the mornings, she brings me inner peace' - ricorda Lewis Capaldi - e praticamente il resto delle strofe di quell'apertura era da urlo!". Ispirato, Capaldi si è messo al lavoro. Alla fine della giornata, Pointless era stata completata.

"Molto di questo disco - ha raccontato Capaldi - è stato composto con le stesse persone con cui ho lavorato per il mio primo album: TMS, Phil Plested, Nick Atkinson e Edd Hollowat hanno creato la maggior parte del disco. C'è almeno uno di loro in quasi tutti i brani". (ANSA).