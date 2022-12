Capodanno, Oristano festeggia il 2023 con Emis Killa sul palco

(ANSA) - ORISTANO, 02 DIC - A Oristano il Capodanno 2023 si festeggerà in piazza Eleonora con Emis Killa. La scelta del Comune è caduta sul noto rapper lombardo che è impegnato in tour per il 10/o anniversario di "L'Erba Cattiva", uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano e consacrando definitivamente Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati. Rispetto alle feste degli anni passati, il Comune punta su uno spettacolo in piazza Eleonora e un altro con discoteca all'aperto il cui programma è ancora in definizione. Emis Killa porterà sul palco i suoi migliori successi e i brani contenuti nell'album, disco di platino del 2012, "L'erba cattiva", contenente la hit "Parole di ghiaccio" (doppio disco di platino). "Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati - dice Emis Killa presentando lo spettacolo -. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all'altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d'oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante".

"Dopo due anni segnati dalla pandemia finalmente possiamo salutare il passaggio al nuovo anno con una bella festa di piazza - annuncia il sindaco Massimiliano Sanna -. Faremo di tutto per assicurare uno spettacolo di alto livello, in linea con quelli delle principali città sarde e potrà essere anche una buona occasione di promozione turistica ed economica per la città e per i nostri operatori economici".

"Puntiamo su un artista di grande successo, molto apprezzato da tutti, ma soprattutto dai giovani - dice l'assessore alla Cultura e allo spettacolo Luca Faedda - Vogliamo una bella festa per lasciarci alle spalle le restrizioni imposte dal Covid e iniziare il 2023 nel migliore dei modi. Sarà anche una bella occasione per promuovere l'immagine di Oristano". (ANSA).