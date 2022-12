We Will Rock You, nuovo cast per lo show con le hit dei Queen

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Dopo una pausa forzata di tre anni, ma anche dopo il successo di pubblico e critica delle due precedenti edizioni, con oltre 90 mila spettatori paganti nelle 82 repliche in tutta Italia, torna nel 2023 una nuova stagione di We Will Rock You, lo spettacolo con le hit dei Queen prodotto da Claudio Trotta e per la regia di Michaela Berlini. La produttrice esecutiva è Cristina Trotta, mentre le coreografie sono di Gail Richardson.

Il cast rinnovato della nuova edizione è pronto a salire sui palcoscenici di alcuni dei principali teatri italiani (e non solo) per condividere il racconto del potere salvifico del rock and roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. Martha Rossi tornerà a vestire i panni di Scaramouche, Damiano Borgi è stato scelto per il ruolo di Galileo e Natascia Fonzetti per quello di Killer Queen. Salvo Bruno sarà Khashoggi, mentre Alessandra Ferrari interpreterà Oz, Mattia Braghero sarà Brit e Massimiliano Colonna tornerà nel ruolo di Pop.

La nuova stagione di We Will Rock You partirà a Milano a febbraio 2023 per poi spostarsi in altre grandi città: Torino, Lugano, Padova, Bergamo, Trieste, Trento, Brescia, Firenze e Reggio Emilia. Queste le date annunciate: Milano, dal 2 al 5 febbraio, dal 9 al 12 febbraio, Teatro Nazionale CheBanca!; Torino, dal 3 al 4 marzo, Teatro Colosseo; Lugano, 8 marzo, Teatro Lac; Padova, 18 marzo, Gran Teatro Geox; Bergamo, 30 marzo, Creberg Teatro Bergamo; Trieste, dal 4 al 6 aprile, Politeama Rossetti; Trento, dal 12 al 13 aprile, Auditorium Santa Chiara; Brescia, 15 aprile, Gran Teatro Morato; Firenze, dal 21 al 23 aprile, Teatro Verdi; Reggio Emilia, dal 28 al 30 aprile 2023, Teatro Valli. (ANSA).