La Compagnia della Rancia porta in scena Grease, il Musical

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 01 DIC - Grease, Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume "pop", un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. Il 2 e 3 dicembre (alle 20.30) e il 4 (alle 15.30), arriva al Teatro Vallidi Reggio Emilia, in una sala pressochè esaurita da mesi.

Grease è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca, gli anni '50, che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Tra il pubblico si vedono insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di Grease per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l'immedesimazione in una storia d'amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

Nell'edizione 2022 i protagonisti sono due giovani interpreti: Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli, classe 1995, formatosi alla SDM - Scuola del Musical di Milano, e, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna. Dallo storico debutto a teatro in Italia nel 1997 a oggi, lo spettacolo si è rinnovato ma ha sempre mantenuto gli ingredienti che ne hanno decretato lo strepitoso successo. I veri protagonisti di Grease sono, infatti, il rock 'n' roll e le atmosfere da fast food, pigiama party, il ciuffo alla Elvis e la brillantina: simboli intramontabili di una generazione che, portati in scena con ritmo e colore, hanno trasformato lo spettacolo in un fenomeno ineguagliabile. Lo spettacolo è quello prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia Saverio Marconi. (ANSA).