"Finché la musica suona", il nuovo disco dei Krikka reggae

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Uscirà venerdì 16 dicembre per Lukania Sound Digital il sesto lavoro discografico dei "Krikka reggae", la band lucana "che per l'occasione decide di festeggiare" i suoi 20 anni di carriera. "Finché la musica suona", che prende il nome dall'omonimo singolo uscito la scorsa estate in collaborazione con Gioman & Killacat, "vede - è scritto in un comunicato - la luce a distanza di cinque anni dall'ultimo album, in quel caso un disco live".

Il nuovo disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dell'intera produzione dei Krikka "ha l'ambizione di presentarsi come lo scatto di maturità: frutto di un vero lavoro collettivo e di confronto con quei produttori musicali che da sempre gli hanno orbitato attorno. Il risultato, infatti, sono 13 tracce divise in due anime che dialogano tra loro: una attaccata alle proprie radici, dalle sonorità squisitamente reggae, e l'altra che si apre a nuovi stilemi e linguaggi musicali più sofisticati". (ANSA).