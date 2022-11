Sold-out a Bologna per il Requiem di Verdi diretto da Muti

Tutto esaurito - con i biglietti distribuiti ieri presso la sede di Illumia polverizzati in poche ore - per il 'Requiem' di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Muti in programma al Paladozza di Bologna lunedì 19 dicembre. Il concerto straordinario di Bologna Festival, offerto da Illumia, società attiva sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, vedrà impegnati, nel tempio del basket felsineo, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il Coro Luigi Cherubini, il Coro Cremona Antiqua e le voci soliste di Juliana Grigoryan, Isabel De Paoli, Klodjan Kaçani e Riccardo Zanellato.

Il ritorno di Riccardo Muti al Bologna Festival per dirigere la 'Messa da Requiem' verdiana nella settimana natalizia, rientra nell'iniziativa culturale 'La Musica è un dono. Illumia lo offre alla città di Bologna'. Biglietti 'last minute' che si renderanno disponibili per eventuali rinunce verranno distribuiti il giorno stesso del concerto presso la biglietteria del PalaDozza, a partire dalle 17. (ANSA).