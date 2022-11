I Rolling Stones annunciano l'uscita del Best of definitivo

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - I Rolling Stones annunciano l'uscita di GRRR Live!, l'album con le hit della loro leggendaria carriera, in versione dal vivo. Sarà pubblicato il 10 febbraio 2023 su diversi formati: 3LP neri, 3LP rossi (esclusiva sullo shop online di Universal Music), 2CD, DVD + 2CD, Bluray + 2CD.

Le versioni digitali e su Bluray includono l'audio in Dolby Atmos.

GRRR Live! contiene alcune delle più grandi canzoni di tutti i tempi tra cui It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil and (I Can't Get No) Satisfaction.

I Rolling Stones hanno celebrato il loro 60° anniversario di carriera nel 2012 & 2013 con il "50 & Counting Tour", una serie di 30 spettacoli pensati per il Nord America e l'Europa. Il 15 dicembre 2012, la band è salita sul palco del Prudential Center del New Jersey (Newark) ed ha ospitato The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr e John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), Mick Taylor (Midnight Rambler) e Bruce Springsteen (Tumbling Dice). È stato uno degli spettacoli più memorabili nella storia della band.

Il concerto è stato rieditato e l'audio è remixato. 3 brani dello spettacolo del 13 dicembre (sempre a Newark) saranno inoltre disponibili come bonus track su DVD e Bluray: Respectable (con John Mayer), Around And Around e Gimme Shelter.

(ANSA).