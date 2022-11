Apple Music, Brividi in testa alla hit italiana del 2022

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Apple Music ha svelato le sue classifiche annuali Top 100. In testa la hit italiana c'è Brividi di Mahmood & Blanco, brano vincitore del 72esimo Festival di Sanremo e che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest di Torino. Al secondo posto Rhove con Shakerando e Marracash & Gué con Love Tra le prime 10 posizioni, tutte italiane, anche altri due grandi successi dell'ultimo Festival di Sanremo: Farfalle di Sangiovanni (alla #6) e Dove si balla di Dargen D'Amico (alla #9). Blanco è presente in classifica anche con la sua Finché non mi seppelliscono. Due le menzioni per Rkomi con La coda del diavolo, in coppia con Elodie (alla #5), e con la sua partecipazione nel brano 5 Gocce di Irama (al #10).

Il brano che ha ricevuto più Shazam in Italia nel 2022 è stato Clap Your Hands del dj francese Kungs. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente, si posizionano due brani italiani: La coda del diavolo di Rkomi & Elodie e Shakerando di Rhove. Gli altri artisti italiani presenti in Top 10 sono Marco Mengoni, al #5 con Mi Fiderò (feat. Madame), e Coez, al #6 con Come nelle canzoni. L'artista più shazammato del 2022 in Italia, invece, è Ed Sheeran che si affaccia anche in Top 10 al #4 insieme a Camila Cabello con Bam Bam.

Ecco la vetta delle altre principali classifiche: - Top brani del 2022: globale: STAY - The Kid LAROI & Justin Bieber - Top 100 2022: testi più letti: We Don't Talk About Bruno - Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Renzo Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto - Cast - Top 100 2022: fitness: Head & Heart (feat. MNEK) [Tiësto Remix] - Joel Corry - Top 100 2022: Shazam: Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John & Dua Lipa. (ANSA).