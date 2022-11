A Natale i biglietti dei concerti diventano idee regalo

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Dopo il boom di 6,2 milioni di biglietti per i concerti venduti da gennaio a giugno, cioè 700mila in più rispetto a prima del Covid, si conferma il trend di vendite in aumento anche per gli appuntamenti dell'estate e non solo. E l'esperienza di un concerto diventa anche un'idea regalo per Natale, con prezzi per tutte le tasche, che arrivano fino ai 1.200 euro per le Ultimate Vip Experience con le star internazionali.

Secondo Ticketmaster, in cima alle preferenze per la musica italiana ci sono Marco Mengoni, Ligabue, Måneskin (che hanno già una data soldout a Milano), Tiziano Ferro e Pinguini Tattici Nucleari. E fra gli artisti stranieri è già soldout Bruce Springsteen come Louis Tomlinson, mentre non ci sono più posto prato per i Depeche Mode a San Siro, restano pochissimi posti per Harry Styles a Reggio Emilia e per i Muse, senza dimenticare Florence + The Machine e Paolo Nutini. Disponibili anche i biglietti per una serie di Musical (come Mamma mia o Rocky Horror Show), show di comici, da Panariello a Alessandrio Siani.

(ANSA).