Emma, il mio racconto tra vita, palco e imperfezioni

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - S'intitola 'Sbagliata Ascendente Leone' il docufilm dedicato ad Emma e che da domani sarà disponibile in esclusiva su Prime Video. Tanta vita privata e il racconto dei successi e delle difficolta, della malattia e delle sue ricadute ma anche della musica a tutto tondo che scandisce la vita dell'artista. Il documentario, girato nell'arco di due anni e mezzo e diretto dal duo BENDO, nasce da un'idea della stessa Emma Marrone che si racconta in prima persona. "Mi racconto per farmi conoscere meglio - ha spiegato lei - come quando nella vita reale si approfondiscono i rapporti e magari si cambia percezione. Se proprio devo scegliere da che parte stare, scelgo quella sbagliata e imperfetta". (ANSA).