Hit parade, Ernia e Guccini guidano le classifiche

Uscito lo scorso 18 novembre Io non ho paura, il nuovo album di Ernia guadagna subito il primo posto in classifica Fimi-GfK album e entra nella classifica singoli Fimi-Gfk di tutte le quattordici tracce che compongono il progetto.

Per Ernia, una delle voci più uniche e originali della "Generazione 2016", quella che ha reinventato il sound del rap italiano, Io non ho paura, rappresenta un ulteriore step nella sua crescita artistica.

Tra gli album entrano in classifica Thriller di Michael Jackson nella riedizione che festeggia i 40 anni e Mina che canta i Beatles.

Successo immediato anche per il maestro Francesco Guccini che torna a cantare e debutta sul podio della classifica Fimi-GfK con il nuovo disco Canzoni da Intorto, a una settimana dalla sua release per Bmg. Un risultato, ottenuto grazie alle vendite dei soli prodotti fisici, che lo vede posizionato al #1 posto dei vinili più venduti della settimana e al #2 posto dei dischi più venduti della settimana.

Tra i singoli resiste dopo 16 settimane ancora la hit da TikTok del producer argentino Bizarrap e del rapper delle Canarie Quevedo. (ANSA).