Alice, canto l'eredità preziosa di Battiato

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - S'intitola 'Eri con me' il nuovo album di Alice, in uscita oggi e dedicato a sedici canzoni scritte da Franco Battiato. Registrato in studio con Carlo Guaitoli e I Solisti Filarmonici Italiani, l'album ripercorre alcune delle tappe più importanti della carriera di Battiato, interpretate da Alice che proprio con Battiato ha avuto una lunga collaborazione, cominciata degli anni Ottanta e continuata a più riprese fino a poco tempo prima della scomparsa del cantautore, compositore, scrittore e molto altro ancora, catanese. "Il mio desiderio - ha raccontato Alice - era quello di propormi come strumento per diffondere quello che Franco ci ha lasciato. E' un bene prezioso che va alimentato e tenuto vivo". (ANSA).