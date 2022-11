Vasco live a Roma Circo Massimo in tutti i negozi e in digitale

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Vasco Live Roma Circo Massimo" esce nei negozi il 25 novembre, lo stesso giorno della messa in vendita generale dei biglietti del nuovo attesissimo tour "Vasco Live 2023", disponibili dalle ore 11.00 su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. Le versioni 2CD e 4LP racchiudono le canzoni registrate durante le due date di Roma davanti a 140000 fan. Un evento unico e straordinario che in digitale sarà disponibile anche in Audio Spaziale Dolby Atmos, per rivivere il concerto con un'esperienza immersiva molto coinvolgente. Il BOX 4 LP è una vera chicca da collezionisti in quanto ogni confezione è numerata singolarmente e la tiratura è limitata a 3000pz. L'edizione completa e definitiva è invece disponibile in un cofanetto shellbox con il doppio CD, un doppio DVD e il Bluray con il film-concerto girato nella straordinaria cornice del Circo Massimo con la regia di Pepsy Romanoff. Dopo il grande successo al cinema, è ora possibile rivivere le emozioni anche a casa propria: per la gioia di chi c'era e di chi non c'era.

Questo box, che include anche un booklet di 20 pagine con le foto dell'evento, è disponibile in esclusiva sul Blasco Merchandising Store (https://ilblascomerchandisingstore.com/) fino al 2 dicembre quando sarà rilasciato anche per tutti gli altri negozi fisici. La scaletta Intro Vasco Live 2022 - Xi Comandamento - L'uomo Più Semplice - Ti Prendo E Ti Porto Via - Se Ti Potessi Dire - Senza Parole - Amore Aiuto - Muoviti - La Pioggia Alla Domenica - Un Senso - L'amore L'amore - Tu Ce L'hai Con Me - C'è Chi Dice No - Gli Spari Sopra - ...Stupendo - Siamo Soli - Una Canzone D'amore Buttata Via - Ti Taglio La Gola - Rewind - Delusa (Dvd/Bluray Bonus Track) - Eh...Già - Siamo Qui - Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo - Toffee - Sally - Vita Spericolata - Canzone - Albachiara (ANSA).