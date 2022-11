A Rimini 'Fellini Talks' con Manara, Piovani e Samuele Bersani

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Un viaggio nell'immaginario del cinema di Federico Fellini con l'illustratore Milo Manara; il cantautore, Samuele Bersani e il compositore Nicola Piovani cui verrà consegnato il Premio 'Un Felliniano nel mondo'. Il 24 novembre, a Rimini, il Fellini Museum e Amarcort Film Festival assieme al Teatro degli Atti, porteranno in scena 'Fellini Talks', appuntamento dedicato alla scoperta della storia, dei miti e delle atmosfere del cinema del maestro romagnolo che prenderà le mosse dalla presentazione di due volumi dedicati al celebre regista: 'Dizionario intimo' di Daniela Barbiani e 'Kundera' e Fellini di Stefano Godano.

Insieme ai due autori, Samuele Bersani, Nicola Piovani, Milo Manara e gli scrittori e poeti Massimo Rizzante e Rosita Copioli. Durante la serata verrà assegnato a Piovani il Premio 'Un Felliniano nel mondo', riconoscimento ideato da 'Amarcort Film Festival e destinato a figure legate al maestro riminese da rapporti professionali, di amicizia e di collaborazione, un premio in passato conferito, tra gli altri, a Ermanno Cavazzoni e allo stesso Milo Manara.

Con questo evento, spiegano gli organizzatori, "si anticipa il cartellone di iniziative che attraverserà tutto il 2023, anno cruciale per gli appassionati di cinema e i cultori di Fellini nel mondo e nel quale ricorreranno gli anniversari di 'I vitelloni', '8½', 'Amarcord' e di 'E la nave va' e si ricorderanno i 30 anni della sua scomparsa". (ANSA).