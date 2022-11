Finti autografi su nuovo libro Bob Dylan, rimborso copie vendute

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Dopo le polemiche per i finti autografi su un'edizione speciale di 'The Philosophy of Modern Song', di Bob Dylan, la casa editrice Simon & Schuster si scusa e annuncia che rimborserà i 600 dollari pagati per l'acquisto di ogni copia.

Il caso era scoppiato quando i fan del cantautore americano si sono accorti che la versione a tiratura limitata pubblicizzata come firmata a mano da Dylan in realtà recava solo una replica dell'autografo realizzata meccanicamente.

"Ci scusiamo - si legge in un post della casa editrice su Instagram - con coloro che hanno acquistato l'edizione limitata di 'The Philosophy of Modern Song'. A quanto pare le copie in edizione limitata hanno la firma originale di Bob ma in replica.

Provvederemo ad un rimborso immediato".

Il libro 'The Philosophy Of Modern Song' racconta il processo dietro la scrittura delle canzoni e i segreti del songwriting.

