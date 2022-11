Morgan, 'giustissima nomina di Beatrice Venezi'

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Erano stati soprattutto i giornali "a parlare di una mia possibile nomina. Io non ho mai chiesto niente per la collaborazione con il Ministro della cultura". Lo dice Morgan a margine della presentazione del documentario Franco Battiato: La voce del padrone di Marco Spagnoli, che arriverà nelle sale per una settimana dal 28 novembre al 4 dicembre con Altre Storie con Rs Productions. "L'aver nominato (come consigliere speciale per la musica) Beatrice Venezi è giustissimo, è perfetto , lei ha anche grandi capacità di coordinatrice. Io sono più un artista divulgatore, un uomo di spettacolo. Però ho delle idee sulla cultura in Italia - aggiunge -. Penso che l'Italia viva un grande problema, un allarme culturale. Siamo il Paese più creativo al mondo, secondo me. Se imparassimo a valorizzarci saremmo una potenza" sottolinea. "Io non sono un politico, ho queste idee e le proporrò agli uomini politici, per farle diventare qualcosa di concreto ma non sono un legislatore". A favore di Morgan è intervenuto nei giorni scorsi anche Zucchero: "Mi ha fatto molto piacere - dice il musicista - lui sa di cosa parla". Rispetto invece all'ipotesi avanzata da Vittorio Sgarbi di un possibile programma in Rai per Morgan, "di idee ne ho tante - commenta - quello si può sempre fare". (ANSA).