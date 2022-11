Elton John, sipario sugli Usa con messaggio di Harry e Meghan

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - "Grazie per esser stato amico di mia madre. Grazie per esser stato nostro amico e amico per i nostri figli": il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno condiviso un videomessaggio a Elton John prima dell'inizio dell'ultimo concerto del cantante ieri sera allo stadio dei Dodgers. I Sussex sono stati parte di una compilation di omaggi resi a Elton al termine della tappa americana del lungo tour che il prossimo anno lo portera' alla pensione. "Questa serata e' molto emozionante per me. E' stato un lungo viaggio", ha detto il leggendario amico di Lady Diana davanti a un pubblico che includeva molti vip e alcune leggende come Paul McCartney, Mick Jagger, Donatella Versace, Joni Mitchell e lo stretto collaboratore Bernie Taupin. Fu proprio allo stadio dei Dodgers che nel 1975 Elton, allora 28enne, divenne una superstar, primo musicista a cantare nell'arena dopo i Beatles nel 1966. Stavolta ad accompagnarlo nel concerto d'addio sono state star di oggi come Dua Lipa, Brandi Carlile e Kiki Dee. Elton aveva annunciato l'addio alle scene nel gennaio 2018 precisando che sarebbe stato un lungo addio. "Le mie priorita' sono cambiate.

Ho figli, voglio essere parte della loro vita", aveva detto l'allora 70enne "Rocket Man" annunciando il tour "Farewell Yellow Brick Road", con un ammiccamento a Dorothy del Mago di Oz, ma anche al settimo album della sua carriera: oltre 300 date in vari paesi del mondo a partire da Allentown, in Pennsylvania, e che stanno continuando a tenere il leggendario musicista "sulla strada" fino al prossimo luglio in Svezia. Il marito di Elton, David Furnish, e i due figli, Elijah e Zachary, erano presenti al Dodgers Stadium ad applaudire successi come 'Tiny Dancer', 'Rocket Man', 'Someone Saved My Life Tonight', 'I'm Still Standing', 'Crocodile Rock' e 'Candle in the Wind', quest'ultima canzone adattata da Elton per i funerali di Lady Diana a Westminster Abbey. (ANSA).