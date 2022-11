Bocelli, spero che la musica faccia il miracolo per Natale

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Sarà un Natale triste per tanti e preoccupante per tutti, spero che la musica compia un piccolo miracolo e porti a riflettere sui valori autentici del Natale, che sono quelli del cristianesimo, la filosofia che potrebbe fare di questa terra un paradiso terrestre": così Andrea Bocelli parla di 'A Family Christmas', l'album inciso con i figli Matteo e Virginia, già in vetta alle classifiche mondiali e in uscita il 25 novembre con un'edizione speciale italiana. A presentare l'album, a Milano per la Music Week, i tre protagonisti, papà Andrea, il 25enne Matteo e la piccola Virginia, 10 anni, impegnati anche in una esibizione in piazza Duomo, per la prima volta tutti e tre insieme. (ANSA).