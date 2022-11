A Cecilia Gobbi il Pordenone Musica 2022

(ANSA) - PORDENONE, 21 NOV - Dedicato a quanti con sapienza e passione contribuiscono a trasmettere l'amore per quest'arte alle nuove generazioni, giunge alla VIII edizione il "Premio Pordenone Musica", unico riconoscimento del genere a livello internazionale, promosso dal Teatro Verdi di Pordenone e vinto per il 2022 da Cecilia Gobbi. Istituito nel 2015 in collaborazione con il Comune di Pordenone (e la Regione Fvg; main partner ITAS Mutua Assicurazioni), in passato è stato assegnato a personalità "patrimonio" della musica internazionale come Piero Rattalino, Quirino Principe, Salvatore Sciarrino, Alfred Brendel, Edda Moser, Michele dall'Ongaro e Bruno Monsaigeon. Cecilia Gobbi è la fondatrice, a Roma, dell'Associazione Musicale Tito Gobbi, che ha creato per mantenere viva la memoria di suo padre, celebre baritono, e per favorire la cultura operistica. Nel 2004 ha varato il progetto didattico "Magia dell'Opera", per avvicinare anche i giovanissimi al mondo della lirica; nel 2016 ha costituito la "Fondazione Tito e Tilde Gobbi" per la tutela e la valorizzazione dell'Archivio Storico Tito Gobbi e per formare e avviare alla carriera giovani cantanti di talento. A individuare i vincitori del Pordenone Musica è una giuria internazionale: il pianista e consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini, Arièle Butaux, Paola Carruba, Lorenzo Bianconi, Claudio Toscani, Marco Maria Tosolini, Alexander Meraviglia Crivelli. Il programma del Premio Pordenone Musica 2022 propone tre giornate dedicate alla vincitrice a partire, mercoledì 14 dicembre, dalla cerimonia di consegna del Sigillo della Città, giovedì 15 dicembre al Teatro Verdi (h.20.30) la premiazione ufficiale seguita dal concerto "Wolfgang Amadeus Mozart, arie dal Don Giovanni in forma di concerto" con un cast di giovani cantanti di talento della Fondazione Tito e Tilde Gobbi accompagnati dall'Orchestra del Teatro Lirico di Trieste.

Venerdì 16 dicembre appuntamento conclusivo riservato agli studenti con la lezione-concerto su "Don Giovanni". (ANSA).