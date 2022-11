L'Accademia di Santa Cecilia conquista la Scala con 4 bis

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Il concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven è un brano molto conosciuto, ma ha comunque piacevolmente stupito il modo in cui lo ha eseguito l'accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano con la violinista georgiana Lisa Batiashvili nell'appuntamento che ieri sera ha inaugurato il ciclo del teatro alla Scala dedicato alle orchestre ospiti.

In una sala gremita, è stata protagonista soprattutto Batiashvili con il suo Guarnieri del Gesù, mai eccessiva, raffinata. Nel secondo movimento è riuscita a creare un effetto di sospensione temporanea, e nell'ultimo ha mostrato tutta la sua tecnica e il suo virtuosismo.

Per lei tanti applausi, anche dopo il primo bis che ha concesso con Doluri del compositore georgiano Alexi Machavariani. Così tanti che è tornata a concederne un secondo insieme all'intera orchestra per un arrangiamento di una "melodia corale" come ha spiegato Pappano al pubblico.

La seconda parte del concerto è invece stata dedicata alla seconda sinfonia di Robert Schumann composta mentre affrontava il problema della depressione e, nelle sue stesse parole, "si nota l'influenza dello sforzo spirituale".

Anche in questo caso, il pubblico ha applaudito e anzi, battuto mani e piedi per chiedere il bis, arrivato prima con l'italiana, antica danza arrangiata da Ottorino Respighi e poi con l'ouverture delle Nozze di Figaro di Mozart.