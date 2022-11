The Recordings, Ecm celebra gli 80 anni di Meredith Monk

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - ''The Recordings'', cofanetto che raccoglie i 13 cd incisi per Ecm, è uscito in questi giorni per celebrare gli 80 anni della compositrice e cantante. americana Meredith Monk. La pubblicazione comprende gli album Dolmen Music, Turtle Dreams, Do You Be, Book of Days, Facing North, ATLAS, Volcano Songs, Mercy, Impermanence, Songs of Ascension, Piano Songs, e On Behalf of Nature. Un libretto di 300 pagine ripropone tutte le note originali, oltre a nuovi testi e interviste, fotografie, documenti di articoli, recensioni. "Meredith Monk - spiega nella prefazione Manfred Eicher, fondatore della prestigiosa etichetta discografica tedesca - è una tra gli artisti veramente originali del nostro tempo e siamo orgogliosi di presentare questa edizione della sue incisioni per Ecm. E' stata una grande ispirazione e una gioia vera aver lavorato con lei nel suoi progetti inclusi qui, un viaggio illuminante''. Da Dolmen Music a On Behalf of Nature - osserva Eicher - le formazioni di Meredith si sono estese e contratte secondo le trasformazioni richieste dalla musica. ''Ma che siano coinvolte energie orchestrali (come in ATLAS e Songs of Ascension) o soltanto due musicisti (come in Facing North e Piano Songs), l' impronta artistica di Meredith resta inconfondibile. Ha creato un suo universo e nel farlo ha trasformato le percezioni della musica contemporanea''.

Compositrice, cantante, regista-coreografa e creatrice di opere, lavori di teatro musicale, film e installazioni, Meredith Monk è nata il 20 novembre 1942 a New York City.

Considerata una delle più singolari e influenti artiste contemporanee, è una pioniera di quella che oggi viene chiamata 'tecnica vocale estesa' e 'performance interdisciplinare''. La sua esplorazione rivoluzionaria della voce come strumento, come linguaggio eloquente in sè e per sè - osservano i curatori della pubblicazione - espande i limiti della composizione musicale, creando paesaggi di suono che portano alla luce sentimenti, energie e ricordi''. Meredith Monk registra con Ecm dal 1981.

(ANSA).