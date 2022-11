Zucchero, a Reggio Emilia sarà 'Diavolo in R.E.'

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Due concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia per Zucchero, che festeggia il ritorno in città dal vivo con gli appuntamenti di 'Diavolo in R.E.'. Gli eventi sono quelli in programma per il 9 e 10 giugno 2023 nella più grande arena in Europa con posti a sedere (35.000) che proprio Zucchero inaugurerà con le sue canzoni. Gli show ripercorreranno quarant'anni di carriera e i biglietti per le due serate sono in prevendita da oggi. "Lo chiamo concerto dell'amore - ha raccontato oggi Zucchero - perché per Reggio Emilia ho un amore viscerale. Qui c'è sempre quel sarcasmo e quell'ironia che mi fa stare bene". (ANSA).