Hit parade, primo Ferro seguito da Springsteen

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' subito al primo posto 'Il mondo è nostro', il nuovo album di Tiziano Ferro, uscito l'11 novembre per Virgin/Universal Music, in cui si mette a nudo tra bilanci intimi, delicati ma anche amari, che troviamo anche al terzo posto dei vinili. Nuovi ingressi nella classifica FIMI/Gfk per Bruce Springsteen, al secondo posto con 'Only the strong survive', album di cover di pezzi principalmente rock e soul degli anni '60 e '70 e al terzo per Louise Tomlinson con' Faith in the Future', secondo album solista del cantautore inglese, ex membro della band One Direction.

Scendono dal vertice al sesto posto "Trenches baby" di Rondodasosa, dal secondo al quarto Thasup con "c@ra++ere s?ec!@le", nuovo album che arriva a tre anni dal fortunato esordio con 236451 e che vede le collaborazioni con Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa e dal quarto al quinto Lazza con "Sirio".

Settima piazza per Paky con "Salvatore" (già disco di platino), in una versione rivista che alle precedenti 17 tracce aggiunge nuovi banger. New entry all'ottavo posto per i Modà con la terza parte di Buona fortuna con cui si chiude un cerchio.

Segue al nono il producer Night Skinny con il progetto monumentale "Botox", che riunisce oltre 40 artisti. Chiude la top ten Taylor Swift con "Midnights".

Tra i singoli resiste al primo posto la coppia composta dal produttore argentino Bizarrap e dal rapper spagnolo Quevedo con "Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52", mentre tra i vinili è al vertice Louise Tomlinson con' Faith in the Future' seguito da Bruce Springsteen con 'Only the strong survive'. (ANSA).